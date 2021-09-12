شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض اعتماد قائمة اللاعبين الأولية للزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، اعتماد القائمة الأولية للاعبى ناديى الزمالك والمصرى استعدادا للموسم الجديد حيث كان أخر موعد لإرسالها يوم 9 سبتمبر الجارى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه تم ادخال قوائم الفريقين على "السيستم"، إلا أنه لم يتم اعتماد القوائم بشكل رسمى من اتحاد الكرة ولجنة شئون اللاعبين لحين سداد الناديين المستحقات المتأخرة لديهما لصالح اتحاد الكرة وهو شرط أساسى للقيد الصيفى.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 7 أكتوبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.

كما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لمواليد 1 يناير 2001 و 2003 و 2005 و2006 و2007 و2008 على أن يسمح بقيد 30 لاعبا لكل مرحلة سنية.

وبالنسبة للبراعم تحدد لها من 1 يناير 2009 و2010 و2011 و2012 و2013، على أن يتم تسجيل 50 لاعبا لكل مرحلة سنية.