شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل ممثلا لنادى البنك الأهلى فى رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، على ترشيح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق ونجم الأهلى والإسماعيلى السابق، ليكون ممثلاً للنادي في انتخابات رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمر الجاري.

ودعا اتحاد الكرة المصري أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل نادي في موعد غايته 14 سبتمبر الحالي لإنتخاب رابطة أندية القسم الأول.

وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظفاً به.