شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعترف رسميا بمفاوضات الشعبانى ويحدد الجهاز المعاون بعد توقيع العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، بوجود مفاوضات مع معين الشعبانى مدرب الترجى التونسى السابق، لخلافة على ماهر في تدريب الفريق البورسعيدى.

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": اطمئن جماهير المصرى أن مجلس الإدارة لن يبخل بأى شئ على مصلحة النادى، نحن مشجعون قبل أن نكون أعضاء مجلس إدارة، ونأمل في إسعاد الجماهير ونحصد بطولة، سنشارك في الكونفدرالية، ولدينا صفقات على مستوى عالى مع القوام الأساسى، وسنتعاقد مع جهاز فنى محترم.

وأضاف: بعد توقيع القعود مع معين الشعبانى سنحدد هوية الجهاز الفنى المصاحب له سواء كان مصرياً أو تونسياً، ونتمنى له التوفيق وأن يعود المصرى بين الكبار.

واصل: كل ما يقال عن التعاقدات هو مجر اجتهادات وهناك صفقات مهمة سيتم حسمها قريباً وسنقيم مؤتمر صحفى كبير للإعلان عن اللاعبين الجدد والجهاز الفنى.

واتفق مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، مع التونسى معين الشعبانى المدير الفنى السابق للترجى التونسى على قيادة الفريق الساحلى فى الموسم المقبل، على أن يصل المدير الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمى.

ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و 2019 مع الترجى ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وأرسل مسئولو المصرى تذاكر الطيران للمدرب التونسى للحضور لمدينة بورسعيد اليوم لعقد جلسة خاصة مع مجلس الإدارة وتوقيع العقود بشكل رسمى بعد مفاوضات استمرت 24 ساعة بين الطرفين كللت بالنجاح فى النهاية بعد موافقة الإدارة الخضراء على الطلبات المالية للمدير الفنى.