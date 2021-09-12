شكرا لقرائتكم خبر عن هشام مصباح: إجراءات احترازية صارمة بسبب كورونا فى البطولة العربية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام مصباح بطل الجودو السابق، ومدير عام البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجارى، أن البطولة تٌعد من أكبر التظاهرات الرياضية العربية فى الوطن العربى، في ظل إقامتها رغم الظروف الصعبة التى يشهدها العالم حاليا بسبب الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وأضاف مصباح فى تصريحات صحفية، أن مصر تستضيف أول بطولة عربية للجودو للمكفوفين وسط إجراءات احترازية قوية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربى للجودو والايكيدو والسومو.

يشارك فى البطولة العربية للجودو 12 دولة يمثلها نحو 600 لاعب ولاعبة، وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية ، وتستمر البطولة حتى 16 سبتمبر الجارى .

وأكد هشام مصباح، أن اللجنة المنظمة للبطولة تقوم يوميا بإجراء مسحات طبية وتحاليل على جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة فى فنادق الإقامة المخصصة لهم، حرصا على صحة وسلامة اللاعبين، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب التنفيذى أثنوا على التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.