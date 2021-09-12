اتحاد الكرة: الممتاز "ب" ينطلق 30 سبتمبر..وهبوط 4 فرق من كل مجموعة

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثانى للموسم الجديد 2021 - 2022 ، يوم 30 سبتمبر الجارى بشكله الطبيعى من 3 مجموعات هى "الصعيد وبحرى والقاهرة".

وأعلن اتحاد الكرة بناء على المشاورات التي جرت في وقت سابق مع مسئولي أندية القسم الثاني هبوط أربعة فرق من كل مجموعة للقسم الثالث، وعودة قائمة الفرق في المباريات إلى 18 بدلا 20 لاعبا ، مع إجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة والغاء "الوتر بريك" التى يتناول فيها اللاعبون المياه.

كما قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصرى، إلغاء بند منع المدرب من تدريب أكثر من فريقين فى الموسم الواحد، ابتداء من الموسم الجديد.

وفتح اتحاد الكرة الباب أمام المدربين لتولى أى عدد من الفرق فى الموسم الواحد سواء فريقين أو أكثر.

كانت اللجنة الخماسية السابقة وضعت بندا يمنع المدرب من تدريب أكثر من فريقين، وإذا كان هو الذى تقدم باستقالته لا يسمح له بقيادة أى فريق آخر، وإذا كان النادى أقاله يحق وقتها للمدرب قيادة فريق ثان فقط.