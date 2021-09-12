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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور الصافى لاعبة طائرة الأهلى: بحب الزعيم وبحلم أكون مهندسة ديكور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " نور الصافى" لاعبة كرة الطائرة فى الأهلى وابنة حمدى الصافى نجم الأهلى ورحاب الغنام نجمة السلة السابقة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم وسماع الموسيقى
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
البيتزا
من نجمك المفضل؟
عادل إمام
من مطربك المفضل؟
المطربة أوريانا جراندى
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
مهندسة ديكور
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
بتجاهل المعاكسات تماما
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
مفيش حد معين
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟يكون رياضى أفضل