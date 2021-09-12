شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور الصافى لاعبة طائرة الأهلى: بحب الزعيم وبحلم أكون مهندسة ديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " نور الصافى" لاعبة كرة الطائرة فى الأهلى وابنة حمدى الصافى نجم الأهلى ورحاب الغنام نجمة السلة السابقة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الرسم وسماع الموسيقى

البيتزا

عادل إمام

المطربة أوريانا جراندى

مهندسة ديكور

بتجاهل المعاكسات تماما

مفيش حد معين

الكاجوال





تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟يكون رياضى أفضل