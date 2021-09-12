شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب إيهاب جلال فى غلق عبد الله السعيد ملف الانتقال للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد الغموض حول مصير صفقة انتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تولى إيهاب جلال مهمة القيادة الفنية للفريق السماوى خلفًا لليونانى تاكيس جونياس.

وفى الوقت الذى تسعى إدارة الزمالك لحسم الصفقة، تعاقدت إدارة نادى بيراميدز مع إيهاب جلال ليصبح مدربًا جديدًا للفريق ويمتلك طموحات جديدة، الأمر الذى قد يؤدى لعرقلة اتمام انتقال السعيد لصفوف الزمالك.

ويرغب إيهاب جلال فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق والاعتماد على عناصر الخبرات مثل عبد الله السعيد، حيث استفسر المدير الفنى قبل التوقيع عن مصير بعض اللاعبين فى مقدمتهم السعيد وعن الصفقات التى قد يتم إبرامها لتدعيم الفريق، وأكدت إدارة بيراميدز للمدرب أن عبد الله من الأعمدة الأساسية ومستمر حتى نهاية تعاقده.

ويعود عبد الله السعيد، إلى القاهرة، اليوم، الأحد، قادما من دبى بعدما حرص على قضاء إجازته فى الإمارات، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع المدير الفنى عقب انظامه فى التدريبات الجماعية.

ويقود اليوم، الأحد، إيهاب جلال تدريبات فريقه الجماعية على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ومن المنتظر أن يعقد إيهاب جلال جلسة سريعة مع اللاعبين وجهازه المعاون قبل انطلاق المران، ستكون عبارة عن جلسة تعارف بين الجهاز الفنى واللاعبين، وشرح خطة المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.