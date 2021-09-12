شكرا لقرائتكم خبر عن زعلت على رحيل رمضان وأداء بن شرقى بيمتعنى.. أبرز تصريحات حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى حسين الشحات لاعب فريق النادى الأهلى خلال الساعات الماضية بتصريحات مثيرة كشف خلاله عن بعض الأمور التي أحزنته في الفترة الأخيرة، وما اغضبه من بعض الجماهير بسبب قيمة انتقاله للنادى الأهلى، وكذلك اللاعب المحبب إليه من خارج القلعة الحمراء.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز تصريحات حسين الشحات فى السطور التالية وحديثه عن معاناة المنتخب مع حسام البدرى، واللعب مصابا مع الأهلى حتى الآن، بالإضافة إلى اعتذاره للجمهور على ضياع بطولة الدورى، ومنعه من الفطار بعد اختراق الفقاعة الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ.

وجاءت أبرز تصريحات الشحات كالتالى :-

- الجماهير افتكرت إني حصلت على 150 مليون في "جيبي" قيمة انتقالى للأهلى

- منعوني من الفطار بعد اختراق الفقاعة الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ

- بحب أشرف بن شرقي وبيمتعنى بلعبه كثيرا

- المنتخب عانى من بعض المشاكل خلال فترة تواجد البدري كمدير فني

- بيتسو موسيماني كان غير قادر على تدريب اللاعبين في بعض الأوقات بسبب ضغط المباريات

- لازلت ألعب وأنا مصاب، ولكن قميص الأهلي «ينسينى أي ألم»

- أقول لجمهور الاهلى : متزعلوش على ضياع لقب الدوري

- شعرت بالحزن على رحيل رمضان صبحى من الأهلي