شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ميار شريف فى نهائى بطولة ألمانيا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم ميار شريف لاعبة منتخب التنس، منافسات نهائى بطولة ألمانيا الدولية، حيث تلتقى مع لاعبة إيطاليا مارتينا المصنفة 106 على العالم، بعد صعودها لنهائى البطولة .





موعد مباراة ميار شريف

وتخوض ميار شريف نهائى بطولة ألمانيا فى الثالثة من مساء اليوم، على أن تخوض قبلها منافسات نهائى الزوجى مع لاعبة ألمانيا كاترزينا، ضد زوجى جورجى رومانى.

ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس إلى نهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 لتقترب من الدخول ضمن أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمى، في انجاز تاريخي للتنس المصري.

وتأهلت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين في إنجاز تاريخي للتنس المصري.