شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يطلب من الإسماعيلى الموافقة على إعارته خارجيا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عبد الرحمن مجدى لاعب النادى الإسماعيلى من اللجنة الفنية بناديه الموافقة على إعارته لأى نادى خارجى للهروب من فترة إيقافه بقرار من اتحاد الكرة، حيث يعيش عبد الرحمن مجدى أوقاتاً صعبة في هذه الآونة الأخيرة بسبب قرار إيقافه من اتحاد الكرة عقب عودة بعثة المنتخب الأولمبى من طوكيو بعد أزمته مع إحدى العاملات بفندق الإقامة فى اليابان.

وأكد مسؤولو الجبلاية، أن عبد الرحمن مجدى بنسبة كبيرة سيتم إيقافه فترة طويلة عن اللعب مع ناديه الإسماعيلي واستبعاده دولياً من المشاركة مع المنتخبات الوطنية لفترة طويلة وتوقيع غرامة مالية عليه.

ومنذ ظهوره الدولى فى مرحلة الشباب يحلم عبد الرحمن مجدى بالإحتراف الأوروبى وتكرار تجربة محمد صلاح التى تمنحه الثقة دائما، خاصة أن نجم ليفربول الحالى بدأ مسيرة احترافه من المقاولون العرب أى من خارج أسوار قطبى الكرة الأهلى والزمالك.

وحصل عبد الرحمن مجدى على وعد من إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي عند تمديد عقده لمدة 5 مواسم بالسماح له بالاحتراف فى حالة وصول عرض أوروبى مميز.