شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر ينتقل للجونة مقابل 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتقل خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندرى إلى نادى الجونة، لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، بعد الجلسة التى جمعت اللاعب مع محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى، وحصل خلالها الاتحاد على 3 ملايين جنيها مقابل حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به .
وتواجد مع خالد قمر أثناء إنهاء جميع إجراءات رحيله عن الاتحاد السكندري، ميدو حزين وكيل أعماله، حيث تم الاتفاق بين اللاعب ومصيلحى على تسوية المستحقات المالية لخالد قمر، فى ظل ما قدمه خلال الأعوام السابقة مع الفريق، وعلى الرغم من مشاركة اللاعب فى عدد 23 مباراة فقط خلال الموسم، إلا أن مصيلحى وعد اللاعب بعمل التسوية اللازمة للاعب نظرا لعطائه خلال الست أعوام الماضية .
وفسخ خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندرى، عقده مع زعيم الثغر بعدما طلب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زعيم الثغر، الاستغناء عنه وعدم الحاجة لخدماته في الموسم الجديد.
وسجل الاتحاد السكندرى 17 لاعبا بالقائمة الأولى، وتم وضع ثلاثة لاعبين على قائمة الانتظار، هم: الحارس عماد السيد وكريم ممدوح ومحمد عطوة ، كما تم التعاقد مع المهاجم الغانى "بنجامين بواتنج" بعقد يمتد لثلاثة مواسم والذى يٌعد لاعبا صغير السن ، حيث أنه مواليد 2000 ويبلغ 21 عاما .