شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر ينتقل للجونة مقابل 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندرى إلى نادى الجونة، لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، بعد الجلسة التى جمعت اللاعب مع محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى، وحصل خلالها الاتحاد على 3 ملايين جنيها مقابل حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به .

وتواجد مع خالد قمر أثناء إنهاء جميع إجراءات رحيله عن الاتحاد السكندري، ميدو حزين وكيل أعماله، حيث تم الاتفاق بين اللاعب ومصيلحى على تسوية المستحقات المالية لخالد قمر، فى ظل ما قدمه خلال الأعوام السابقة مع الفريق، وعلى الرغم من مشاركة اللاعب فى عدد 23 مباراة فقط خلال الموسم، إلا أن مصيلحى وعد اللاعب بعمل التسوية اللازمة للاعب نظرا لعطائه خلال الست أعوام الماضية .