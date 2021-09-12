شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: مصر تحقق إنجاز تاريخى باستضافته 5 بطولات عالمية فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر على مدار العام في مختلف الألعاب الرياضية، بطولات عالمية كبري وتحقيق النجاح في تنظيمها مما يعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في إسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية.

ونجح اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان باستضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات بعدما نجحت مصر فى كسب ثقة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، خاصة بعد التنظيم الرائع الذي حدث خلال الأربع بطولات التي استضافتها مصر خلال الأشهر الماضية منها بطولتي عالم العالم للكبار وبطولة العالم لليزر رن وبطولة العالم الناشئين وتعد بطولة العالم للشباب والشابات هيا البطولة الخامسة التي تستضيفها مصر والمقرر انطلاقها بعد غد الاثنين على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية وتستمر حتى 20 من نفس الشهر الجاري .

وقال المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث فى تصريحات صحفية أن مصر دولة رائدة وأثبتت جدارتها في ظل جائحة كورونا التي تؤورق العالم أجمع لكن مصر نجحت في تحدي هذا الفيروس اللعين وإقامة هذا الكم من البطولات الدولية .

وأضاف العريان " هذا إنجاز تاريخي لمصر والاتحاد المصري للخماسي الحديث خاصة وأن لأول مرة يحدث في تاريخ الخماسي الحديث أن دولة تحصل على تنظيم 5 بطولات عالم في عام واحد في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة .

وأرسل العريان برسالة إلي الدول المشاركة في بطولة العالم قائلا "أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر وسنقوم ببذل كل طاقتنا لإسعادكم ولإخراج البطولة لتليق باسم مصر العظيمة".

ووجه رئيس الخماسي الحديث الشكر للدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة ةاللجنة الأولمبية على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات والتي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية .