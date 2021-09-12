شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يقترب من ضم مروان محسن بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي فيوتشر الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز من ضم مروان محسن مهاجم الأهلي الذي تم الإستغناء عنه خلال الأيام الماضية، ودخل فيوتشر الذي تولّى تدريبه مؤخراً محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي في مفاوضات مكثفة مع مروان محسن، واقتربت المفاوضات من الحسم والإنتهاء.

وينضم عرض فيوتشر لأكثر من عرض أخر تلقه مروان محسن الفترة الماضية أبرزها من فاركو وبيراميدز.

ولعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.