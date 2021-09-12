شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يقترب من ضم مروان محسن بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي فيوتشر الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز من ضم مروان محسن مهاجم الأهلي الذي تم الإستغناء عنه خلال الأيام الماضية، ودخل فيوتشر الذي تولّى تدريبه مؤخراً محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي في مفاوضات مكثفة مع مروان محسن، واقتربت المفاوضات من الحسم والإنتهاء.
وينضم عرض فيوتشر لأكثر من عرض أخر تلقه مروان محسن الفترة الماضية أبرزها من فاركو وبيراميدز.
ولعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.
واصدر الأهلى بيان يعلن فيه نهاية علاقته بمروان محسن بشكل مرضى للاعب الذى قضى فيه خمسة سنوات منذ التعاقد معه فى 2016 من الاسماعيلى وجان نص البيان : "أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التى قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط ، وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادى لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادى يترك له حرية الانتقال إلى أى نادٍ آخر دون حصول الأهلى على أى مقابل وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلى وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي".
وأكد الأهلى، الموافقة على رحيل مروان محسن بصورة مجانية لمنح اللاعب فرصة الانتقال لنادى أخر، كما حرص اللاعبين والجهاز الفنى على وداع المهاجم بصورة طيبة.