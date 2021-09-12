شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يعلن انتهاء مدة الإيقاف الدولى للاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال، انتهاء مدة إيقاف الاتحاد المصرى للعبة على خلفية المنشطات وأحقية المشاركة فى البطولات الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وكتب محمد إيهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لله الحمد بعد عامين بلا بطولات دوليه اليوم إنتهت مدة الإيقاف عن الأتحاد المصرى لرفع الأثقال والآن يحق له رسمياً الإشتراك دولياً .. الحمد لله الذى رزقنا الصبر وأمدنا بالأمل على عقوبة مجحفة ظالمه أضاعت عرق وتعب خمس سنوات بلا ذنب".

وتابع محمد إيهاب :"نأمل بعوض الله الكريم فيما هو قادم و نسأله أن يدوم علينا نعمة اليقين ويرزقنا حسن الختام بسجدة نصر بالذهب أمام العالم .. ورسالتى الأخيرة بعد أن سقطت كل الأقنعة الفترة الماضية اللى هيقف جمبنا وفى ضهرنا مع كل تحدى جاى و هنكسب مع بعض خطوه نقرب بيها لحلمنا انا معاه قلباً وقالباً .. ومن غير هرى كتير ووعود مزيفه اللى مش قادر على الشيله فى اللى جاى ميعملش فيها كبير .. واللى جاهز أحنا معاه قطر الطموح مبيستناش".

وتوج محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال مؤخرا، بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للشركات التى أقيمت بمدينة بورسعيد، وذلك للمرة السابعة على التوالى.



