شكرا لقرائتكم خبر عن الحلم أصبح حقيقة.. محمد الننى يكشف عن صورة من طفولته بزى لاعب كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللاعب الدولي المصري، محمد النني، عن صورة من طفولته وهو يرتدى زى رياضى، كاشفا عن حبه ورغبته في أن يصبح لاعب كرة قدم منذ صغره، حتى أصبح من أبرز اللاعبين المصريين المحترفين.

وأرفق محمد الننى، صورته القديمة بصورة أخرى بعد احترافه فى صفوف نادى أرسنال، والتى شاركها مع الجمهور عبر حسابه على موقع إنستجرام، ليكشف عن رغبته المبكرة فى احتراف كرة القدم، حتى تحقق حلمه وأصبح لاعبًا محترفًا في نادى ارسنال الإنجليزي وواحد من أبرز لاعبيه.



محمد الننى

في سياق آخر، أكد الننى - فى وقت سابق - أن مشاهدة المباريات في التلفاز لا يساوي متعة المشاهدة من الملعب، مضيفا أن المشجعون جزء مهم حقًا من هذه الرياضة، وعندما لا يكونون هناك، يكون الأمر مختلفًا".



محمد الننـى



الننى

وقال النني عبر تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال عن عودة الجماهير: " اشتقت إلى الجماهير، لأن الجو الذي يكون فيه مشجعو الخصم ضدك أفضل من عدم وجود أي مشجعين على الإطلاق بنسبة 100 في المائة ولقد أمضينا وقتًا طويلاً بدونهم".

ويتواجد في مباراة أرسنال أمام نورويتش أكثر من 40 ألف مشجع حيث تُعد هذه المرة الأولى، التي يتواجد بها عدد الجماهير في ملعب "الإمارات" مُنذ مارس 2020.

وتابع النني تصريحاته : الحصول على الدعم الجماهيري المنزلي من المشجعين هو شعور رائع أيضا ، وعلينا أن نلعب بشكل أفضل، من أجل النادي أولًا والجماهير أيضًا، إنهم يكونوا في العمل طوال الأسبوع، ثم عندما تأتي عطلة نهاية الأسبوع يريدون مشاهدة فريقهم والاستمتاع به، ونحن نُريد أن نجعلهم يعودون إلى المنزل سعداء، لأجل هذا تلعب كرة القدم ".