شكرا لقرائتكم خبر عن خالى من الكورونا.. شرط المصارعة للمشاركة فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار، إطلاق الموسم الجديد لمسابقات ونشاط الاتحاد، بإقامة بطولة الجمهورية، لتكون أولى المسابقات خلال الفترة المقبلة، ليستهل بها الاتحاد منافسات الموسم.

وحدد اتحاد المصارعة الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الجارى موعدا لإقامة البطولة، على أن تقام بصالة ستاد القاهرة ، للفئات العمرية مواليد 2005، و2006.

واشترط اتحاد المصارعة على اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة، والمدربين والإداريين، التقدم بكشف طبى مختوم من النادى التابع له وبتوقيع المسئول فيه، بالإضافة إلى أن يكون حامل كشف طبى يفيد أنه خالى من فيروس كورونا.

كانت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة قد تراجعت عن قرار الاعتزال الذى سبق وأعلنته فور العودة من طوكيو والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة أعلنت اعتزالها اللعب، وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بما حققته فى اللعبة خلال السنوات الماضية.