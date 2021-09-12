شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد الاحتفال بالنجمة الأفريقية العاشرة فى ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقيم النادي الأهلي في الثامنة من مساء بعد غد، الثلاثاء، حفلاً كبيراً لتكريم فريق كرة القدم بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية التى ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتضمن الحفل الذي تسببت إرتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة ، العديد من الفقرات الهامة والمتنوّعة والتى تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.

وحرص محمود الخطيب رئيس الاهلي على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال، وخلال الاجتماعات،استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.