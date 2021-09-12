شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي بعد تصدر فريقه للدوري السعودي: مكاسب كثيرة ودفعة قوية لمشوارنا الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد حجازي نجم نادي اتحاد جدة السعودي عن سعادته بتصدر فريقه الدوري السعودي، عقب اكتساح فريقه لفريق أبها بنتيجة 6 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الحالي 2021-2022.

وعلق حجازي علي تصدر فريقه، عبر حسابها بموقع "انستجرام" قائلا :" مباراه فيها مكاسب كثيرة و الأهم انها تكون دفعة قوية لمشوارنا الطويل في الدوري.. الحمد لله".



احمد حجازي

وشارك أحمد حجازى مع الاتحاد فى المباراة بالكامل، وظهر بمستوى متميز طوال أحداث اللقاء.

أنهى الاتحاد الشوط الأول من اللقاء متفوقا بنتيجة 3 - 1، سجل ثلاثية فريق النمور إيجور كورونادو، رومارينيو وحمدان الشمرانى فى الدقائق 21 و40 و44 من زمن اللقاء، بينما سجل التونسى سعد بقير هدف أبها فى الدقيقة 42.

وفى الشوط الثانى أضاف فريق العميد 3 أهداف أخرى عن طريق رومارينيو، فهد المولد وهارون كامارا فى الدقائق 80 و89 والدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد أبها عند 4 نقاط فى المركز الحادي عشر.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا الأحد، بإقامة 4 مباريات، أبرزها مواجهتا التعاون مع الأهلى والشباب يستضيف الحزم.