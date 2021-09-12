الامارات | أغلى مدرب مصري في تاريخ الدوري.. تعرف إلى راتب إيهاب جلال مع بيراميدز

شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى مدرب مصري في تاريخ الدوري.. تعرف إلى راتب إيهاب جلال مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مواقع إعلامية في مصر عن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، بعد توليه المهمة بشكل رسمي، أمس السبت، خلفا لليوناني تاكيس جونياس، الذي رحل عن الفريق.

وذكر موقع موقع «الوطن سبورت» المصري أن المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز سيتقاضى مليون جنيه شهريا، ليصبح المدرب المصري الأغلى حصولا على راتب شهري في الدوري المصري.

وشدد مصدر، على أن الراتب الشهري لإيهاب جلال والبالغ قيمته مليون جنيه، هو أعلى راتب يحصل عليه مدرب مصري حتى الآن في تاريخ الدوري المصري، مؤكدا أن إدارة نادي بيراميدز تقدر إيهاب جلال لما لديه من سيرة ذاتية مميزة، وتوليه الإدارة الفنية للعديد من الأندية خلال مشواره التدريبي، أبرزها الزمالك والإسماعيلي والمقاصة والمصري وانبي وأهلي طرابلس الليبي.

وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير قد كتب عبر حسابه في "تويتر" أن إيهاب جلال سيتقاضى أعلي راتب في الدوري المصري، وقال: "ايهاب جلال اصبح رسميا اغلي مدرب مصرى في التاريخ".

وكان إيهاب جلال من بين الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب المصري قبل ان يتم اسناد المهمة إلى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

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