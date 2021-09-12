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دولة الإمارات تقدم 18.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 18.9 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 65,574 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 18,942,543 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 191.52 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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