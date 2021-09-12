رسميا.. إلغاء الـ5 تبديلات واستراحة تناول المياة في الممتاز ب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قرعة مسابقة القسم الثاني للدوري العام "الممتاز ب" للموسم الجديد 21-22، الذي سينطلق بمجموعاته الثلاث يوم 30 سبتمبر الحالي.

ووفقا لبيان اتحاد الكرة، فإن أحمد مجاهد أعلن بناء على المشاورات التي جرت في وقت سابق مع مسؤولي أندية القسم الثاني هبوط أربعة فرق من كل مجموعة للقسم الثالث.

كما تقرر عودة قائمة الفرق في المباريات إلى 18 بدلا من 20 لاعبا، مع إجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة، وإلغاء استراحة تناول المياة "ووتر بريك".

يُذكر أن النشاط الكروي سيستأنف بإقامة مباراة السوبر عن الموسم قبل الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي، قبل استئناف كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل.