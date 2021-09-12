ريال مدريد يعود إلى سانتياجو برنابيو بعد غياب 560 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد أكثر من عام ونصف، تعود كرة القدم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد حين يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء.

لم يستضف ملعب مدريد أي مباراة منذ 1 مارس 2020، عندما فاز الفريق الملكي على برشلونة في الكلاسيكو بثنائية نظيفة بالأسبوع الـ26 لبطولة الدوري الإسباني الموسم قبل الماضي 2019/2020.

كانت تلك المباراة الأخيرة التي لعبها البلانكوس في سانتياجو برنابيو حتى اليوم. وبعد 560 يوماً، حان موعد اجتماع الفريق ومشجعيه في الملعب بحثاً عن انتصار جديد.

وأشار ريال مدريد عبر موقعه الرسمي إلى أن هذه الأمسية ستكون متميزة أيضاً لأنها ستبدأ مع تكريم لرئيس النادي الراحل لورينزو سانز، وذكرى جميع الذين توفوا خلال الجائحة.

وأضاف أن في هذا الموعد التاريخي سيتمكن المشجعون الذين يحضرون المباراة من تأمل التقدم المحرز في التحول المذهل الذي يخضع له سانتياجو برنابيو، ليصبح أفضل ملعب في العالم.

وقال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سيكون يوماً متميزاً للغاية بالنسبة لجميع المدريديستا ولنا لأننا نعود إلى ملعبنا، الذي لطالما ساعد الفريق".

وسيكون سيلتا فيجو هو المنافس الأول الذي يزور البرنابيو بعد الجائحة، بعد أول ثلاث مباريات بالدوري وأول فترة توقف دولي في الموسم.

ويبدأ ريال مدريد تلك الجولة في صدارة ترتيب المسابقة متعادلاً بالنقاط مع خمسة فرق، لكن الميرينجي يتفوق بالأهداف الثمانية التي سجلوها في المباريات ضد ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وريال بيتيس.

أما سيلتا فيجو سيخرج مستعداً لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم. في زيارته الأخيرة إلى سانتياغو برنابيو، في 2019-20، حقق فريق فيغو التعادل. حصد فريق إدواردو كوديت نقطة واحدة حتى الآن، ضد أوساسونا خارج الديار.