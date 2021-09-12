كرة سلة.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تلقيه خطاب من الاتحاد الدولي "فيبا" باختيار الزمالك بطل إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهر فبراير 2022 بمشاركة أربعة أندية.

ويشارك الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة السلة بصفته ممثل إفريقيا، بجانب بورجوس الإسباني ممثل أوروبا، فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

وكان الزمالك تُوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة التي أقيمت في رواندا برعاية الـNBA بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة النهائية خلال شهر مايو الماضي.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز البطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما.