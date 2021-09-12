رئيس لا ليجا: تجنب رحيل ميسي عن برشلونة كان ممكنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صرح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بأن مسألة رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نادي برشلونة كان من الممكن أن يتم تجنبها.

وجاء الانتقال المجاني لميسي إلى باريس بعد أن توصلت إدارة برشلونة لاتفاق على تجديد التعاقد مع اللاعب، قبل أن تعترف في النهاية بالفشل في إبرام التعاقد بسبب القيود المالية.

وقال تيباس، في مقابلة أجراها مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعرف على وجه اليقين أن رحيل ميسي عن برشلونة لم يكن لأسباب اقتصادية، وأنه كان من الممكن تجنب ذلك".

وأوضح: "لقد ناقشت الأمر مع خوان لابورتا شخصيًا وعبر الهاتف ومع مجلس إدارته، لقد بحثوا عن حلول، إذا كان الدافع ماليًا، إذا كان ذلك لسبب آخر، يمكنني تقييم ذلك الآن".

وتابع: "أعتقد أن الموسم المقبل، بأرقام برشلونة، سنرى ما إذا كان ميسي سيبقى حقًا أم لا، وعلى الرغم من أنني أحترم قرار النادي، يجب أن تقول الأشياء كما هي".

وأضاف: "ربما كان رحيل ميسي هو الأكثر إيلاما بالنسبة لي لأنني شخصيا أعتبره الأفضل في التاريخ".

وواصل: "ليونيل ميسي لاعب رائع وصنع الكثير، ولم يكن يستحق الرحيل عن برشلونة بهذا الشكل، ليس فقط مغادرة برشلونة ولكن أيضًا الدوري الإسباني".

وأتم رئيس رابطة "لا ليجا" قائلا: "كنا نعلم أن ذلك سيحدث يومًا ما، كنا محظوظين لأن لدينا أفضل اللاعبين في العالم في أفضل الفرق في العالم. في الليجا تمكنا من الاستفادة من وضع أنفسنا في خط المواجهة في جميع أنحاء العالم".