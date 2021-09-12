التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لتحقيق رقم تاريخي في مواجهة ليدز يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب "ايلاند رود" في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد فقط ليصبح اللاعب الثلاثين الذي يصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي، وثاني إفريقي يدخل نادي المائة بعد الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق.

وسجل محمد صلاح هدفه الـ99 في اللقاء الأخير أمام ناديه السابق تشيلسي على ملعب آنفيلد في الجولة الماضية، والذي سجل معه أيضًا هدفين في البطولة خلال موسم 2013-2014.

وإذا زار النجم المصري شباك ليدز يونايتد في مباراته رقم (162) في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آلان شيرر الهداف التاريخي لبريميرليج وصل إلى هدفه رقم 100 بعد خوض (124) مباراة كأسرع لاعب يدخل نادي المائة، ويليه هاري كين (141)، سيرجيو أجويرو (147)، وتيري هنري (160).

وأحرز صلاح 99 هدفا في غضون ستة مواسم فقط لعبها في بريميرليج حتى الآن، بواقع هدفين مع تشيلسي في موسم 2013/14، و97 هدفا مع ليفربول حتى الآت منذ 2017/18 حتى الموسم الجاري 2021/22.

صلاح الذي سجل 16 هدفا في آخر 20 مباراة خاضها خارج الأرض بجميع المسابقات يسعى للاقتراب أكثر من دروجبا من أجل انتزاع عرش أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ بريميرليج.

قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ بريميرليج:

ديدييه دروجبا - 104 هدفا.

محمد صلاح - 99 هدفا.

إيمانويل أديبايور - 97 هدفا.

ساديو ماني - 96 هدفا.

ياكوبو إيجبيني - 95 هدفا.

أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف في بريميرليج:

آلان شيرر - 124 مباراة.

هاري كين - 141 مباراة.

سيرجيو أجويرو - 147 مباراة.

تيري هنري - 160 مباراة.

محمد صلاح - 162 مباراة* (سيكون الخامس حال زيارة شباك ليدز الليلة).

قائمة اللاعبين الحاليين في بريميرليج بنادي المائة:

هاري كين (توتنهام) - 166 هدفا في 248 مباراة.

جيمي فاردي (ليستر سيتي) - 120 هدفًا في 249 مباراة.

روميلو لوكاكو (تشيلسي) - 116 هدفا في 255 مباراة.

محمد صلاح (سيكون الرابع حال زيارة شباك ليدز الليلة).