الامارات | معلومة صادمة من كواليس رحيل ميسي عن برشلونة.. "ليس لأسباب مالية"

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة صادمة من كواليس رحيل ميسي عن برشلونة.. "ليس لأسباب مالية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنصار نادي برشلونة بمعلومة صادمة حول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكاتالوني، إذ شدد بأن رحيله لم يكن لأسباب مالية أو لعدم خرق قواعد الدوري الإسباني كما تردد وإنما بسبب حالة الانسجام بين إدارة البارسا ونظيرتها في ريال مدريد وتمسكهما بدوري السوبر الأوروبي "الانفصالي".

وقال تيباس لصحيفة "سبورت" الإسبانية إنه كان من الممكن منع رحيل ميسي، لو بقي برشلونة على موقفه بالتوقيع مع صندوق "سي في سي" الأميركي، إذ تم الاتفاق فعلياً بين الطرفين بشكل سرّي لمدة شهر، وحينما أعلن ريال مدريد رفضه للاتفاقية تراجع البارسا، مشيراً إلى أن السبب الأكبر في رفض ريال مدريد وبرشلونة الاتفاق مع "سي في سي" وجود بنودا تمنع الأندية الإسبانية من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي أو أي بطولات من هذا القبيل.

وأوضح تيباس أن برشلونة كان بإمكانه الإبقاء على ميسي وتجديد عقده لو لم يتبنى موقف ريال مدريد برفض اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق "سي في سي"، والتي كانت ستدر 2.7 مليار يورو على كافة الأندية الإسبانية، مما كان سيجعل بقاء اللاعب الأرجنتيني أمراً واقعاً.

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان بعقد قدره 35 مليون يورو، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده مع البلوغرانا.

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