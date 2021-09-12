شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الـ5 تبديلات و"استراحة تناول المياه" فى دورى الممتاز "ب" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية القسم الثانى على هامش إجراء قرعة دورى القسم الثانى المقامة حاليا بمقر الجبلاية، بعودة قائمة الفريق لـ18 لاعبا فى المباريات بدلا من 20، و3 تبديلات فقط في المباراة بدلا من 5، وإلغاء الواتر بريك "استراحة تناول المياة للاعبين".

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة هبوط 4 فرق من كل مجموعة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، واقترحت الجبلاية على الأندية هبوط 5 فرق من كل مجموعة، لكن الأندية رفضت وتمسكت بهبوط 4 فقط.

كما تم الاتفاق على وضع نادى الإعلاميين ضمن مجموعة الصعيد، وتم رفض اقتراح تخصيص مجموعة لأندية الشركات بالموسم الجديد.

وحددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة يوم 30 سبتمبر الجارى موعدا للانطلاق دورى القسم الثانى الجديد "الممتاز ب"، جاء ذلك بناء على طلب أندية القسم الثانى حيث اقترحت اللجنة على الأندية انطلاق الدورى يوم 23 سبتمبر الجارى لكن الاندية تمسكت بانطلاقه يوم 30 من نفس الشهر.

كما قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصرى، إلغاء بند منع المدرب من تدريب أكثر من فريقين فى الموسم الواحد، ابتداء من الموسم الجديد.

وفتح اتحاد الكرة الباب أمام المدربين لتولى أى عدد من الفرق فى الموسم الواحد سواء فريقين أو أكثر.

كانت اللجنة الخماسية السابقة وضعت بندا يمنع المدرب من تدريب أكثر من فريقين، وإذا كان هو الذى تقدم باستقالته لا يسمح له بقيادة أى فريق آخر، وإذا كان النادى أقاله يحق وقتها للمدرب قيادة فريق ثان فقط.