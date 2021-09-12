شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة وحمص وخالد عبد الله أبرز المرشحين لمعاونة طلعت يوسف فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، الثلاثى محمد صلاح أبو جريشة ومحمد حمص وخالد عبد الله ليكونوا ضمن الجهاز المعاون لطلعت يوسف حال موافقته على تدريب الدراويش بالموسم الجديد، ومن المقرر أن يتولى محمد صلاح أبو جريشة منصب المدرب العام فيما يتولى محمد حمص منصب المدرب المساعد ويتولى خالد عبد الله منصب مدرب حراس المرمى.

وتعقد اليوم الأحد اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان اجتماعاً مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى لحسم مسألة توليه تدريب الدراويش بالموسم الجديد، حيث طلب طلعت يوسف التعاقد مع صفقات صيفية مميزة بجانب تمديد تعاقد بعض اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وجاء ترشيح طلعت يوسف لخبراته التدريبية الطويلة في جميع الأندية التي قام بتدريبها، ولأنه يمتاز بقوة الشخصية داخل وخارج الملعب مع اللاعبين، وهو ما يحتاجه النادي الإسماعيلي الفترة الحالية، من وجهة نظر اللجنة الفنية.

وتحاول اللجنة الفنية بالإسماعيلي إزالة الخلاف السابق بين طلعت يوسف ورئيس الإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان، عندما تولى المهمة ثم واعتذر لعدم إتمام شروط التعاقد، كما تناقش اللجنة مع طلعت يوسف أسماء جهازه المعاون قبل الاعلان الرسمى عن توليه مسئولية تدريب الدراويش خلفاً لإيهاب جلال الذى تولى تدريب بيراميدز.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع طلعت يوسف لتدريب الدراويش فى فترة سابقة، ولكنه اعتذر عن الاستمرار بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه قاد خلالها تدريبا وحيدا، لخلافات إدارية كما أوضح بعدها فى تصريحات تليفزيونية.

وكشف طلعت يوسف، المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، عن تطورات مفاوضاته مع النادى الإسماعيلى لقيادة الدراويش فنياً فى الموسم الجديد، وقال طلعت يوسف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” بالأمس: "بالفعل هناك مفاوضات مع الإسماعيلى لتولى تدريب الدراويش فى الموسم الجديد، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نتوصل لاتفاق نهائى فى هذا الشأن، وخلال 48 ساعة سوف يتم هذا حسم هذا الملف".

وأنهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة التعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث تستعد للإعلان عنها فور الاستقرار على المدير الفنى الجديد الذى يقود الدراويش فنياً،وهم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة وعصام صبحى الظهير الايمن لمصر المقاصة وباولن فوافى لاعب المقاصة السابق.

قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، تأجيل البت فى قرار دخول الدراويش معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد لحين حسم ملف المدير الفنى الجديد وإستطلاع رأيه فى هذا الشأن لاسيما أن النادى يعانى من أزمة مادية تمنع خوض معسكر خارج الأراضى المصرية.

كما قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد لـ غداً الاثنين استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاريةوذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.