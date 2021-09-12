شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب يمنع المقاولون من ضم مروان محسن فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد نادى المقاولون العرب، فكرة ضم مروان محسن مهاجم الأهلى السابق، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الفريق الأحمر مؤخراً، ويرى المقاولون أن راتب اللاعب سيكون عقبة أمام دخوله في حسابات الفريق خاصة في ظل وجود أندية الشركات الصاعدة حديثاً إلى الدورى المصرى والتى غيرت سوق الانتقالات في الكرة المصرية بعد رفع الأسعار.

ويبحث المقاولون العرب عن ضم مهاجم جديد لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفى الجارى، خاصة بعد عودة عمر سافيولا إلى إنبى بعد انتهاء إعارته، وبيع سيف الجزيرى، بالإضافة لفسخ التعاقد مع أحمد حسن مكى وهيثم الجوينى.

ويفاضل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى السابق بين ناديى فيوتشر أف سى وفاركو للانضمام لأحدهم بداية من الموسم الجديد عقب رحيله عن القلعة الحمراء بدون مقابل، ويفضل مروان محسن عروض أندية الشركات للابتعاد عن الأندية الجماهيرية، والتى تضع ضغوطا كبيرة على اللاعب الذى يرغب فى استعادة فورمته التهديفية بعيداً عن أى ضغوط.

بات مروان محسن مهاجم الأهلى هدفاً لأكثر من نادٍ فى الدورى المحلى بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، حيث رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة.

واجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.