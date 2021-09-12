شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يصطحب ابنتيه إلى المدرسة قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، ابنتيه إلى المدرسة صباح اليوم الأحد، بعد الانتهاء من فترة الإجازة، حيث يستعد لاعب الفريق الأحمر للانتظام في التدريبات استعداداً للموسم الجديد ومباراة كأس السوبر أمام طلائع الجيش.

وينتظم اليوم الأحد محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن نجوم النادى الأهلى في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.



عمرو السولية (1)



عمرو السولية (2)



عمرو السولية (3)



عمرو السولية (4)

وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.