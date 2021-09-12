شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقود أول تدريب لبيراميدز اليوم بعد تولى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود اليوم، الأحد، إيهاب جلال المديرالفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تدريبات فريقه الجماعية على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، وذلك بعد إعلان توليه المهمة بشكل رسمى خلفًا لليونانى تاكيس جونياس.

ومن المنتظر أن يعقد إيهاب جلال جلسة سريعة مع اللاعبين وجهازه المعاون قبل انطلاق المران، ستكون عبارة عن جلسة تعارف بين الجهاز الفنى واللاعبين، وشرح خطة المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.

وأعلنت أمس، إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة السيد سالم الشامسي.

ويمتلك المدير الفني صاحب الـ 54 عاما سيرة ذاتية مميزة وقاد العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي ومن بينها الزمالك والإسماعيلي والمقاصة والمصري وانبي وأهلي طرابلس الليبي.

وتقيم إدارة نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال.