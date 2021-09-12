شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا عن إصابة بيرسي تاو وموقفه من تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً عن بيرسي تاو لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة مؤخراً وخلال تواجده في منتخب جنو أفريقيا ، وتحدث موسيماني مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن طبيعة إصابة بيرسي تاو ومدة غيابه وموقف اللاعب من تدريبات الفريق الفترة المقبلة.

بيرسي تاو يتعرض للإصابة فى الضامة

وتعرض بيرسي تاو للإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب جنوب أفريقيا في مباراة غانا بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر ، وطلب المدير الفني من طبيب الأهلي تقريراً عن إصابة اللاعب وما يتعلق بها خاصة وأن بيرسي تاو من أهم الأوراق التى ضمّها الفريق مؤخراً.

في وقت سابق ، عبر بيرسي تاو عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف «نادي القرن»، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا قيمة ومكانة النادي ويتطلع للتتويج معه بكل البطولات في الفترة المقبلة.

وقال بيرسي تاو في بداية حديثه للموقع الرسمى للأهلى: «عندما تلعب في جنوب إفريقيا ثم تأتي لك الفرصة لتمثيل الأهلي، فلا بد أن تسعد؛ لأن الحلم تحول إلى حقيقة، فأنا من منطقة (ويت بانك) في جنوب إفريقيا، والآن أنا هنا في الأهلي. هذه اللحظة تعني لي الكثير».

بيرسي تاو يجيد اللعب بعدة مراكز

وعن المركز المفضل الذي يجيد اللعب فيه قال تاو: «ألعب في مركز رأس الحربة أو المهاجم الثاني، وفي بعض الأوقات ألعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، وكل ذلك يتوقف على تعليمات المدرب التي أقوم بتنفيذها على الفور».

بيرسي تاو وطموحات بلا حدود مع الأهلى

وأضاف: «طموحي مع الأهلي هو الفوز في كل مباراة. إنه نادٍ تاريخي، وأنا أتمنى أن أكون جزءًا من هذا التاريخ، هذه المرحلة تعد فصلًا جديدًا في حياتي، وأنا مستعد لها، فالانتقال إلى النادي الأهلي خطوة عظيمة للأمام بالنسبة إليَّ، وإذا قررت اختيار عنوان لهذه المرحلة الجديدة فسوف أختار (بداية فصل عظيم في حياتي)».

وواصل «تاو» حديثه قائلًا: «لقد انتقلت إلى أوروبا في عمر الرابعة والعشرين. وتعلمت الكثير في هذه المرحلة، وتطورت كثيرًا كلاعب، وعلى المستوى الشخصي أيضًا. ما تعلمته في أوروبا سيساعدني طوال حياتي، سيساعدني بعد الانتقال إلى الأهلي، وفي التأقلم على الحياة الجديدة في مصر؛ لأني مررت بهذه التجربة من قبل».

وأشار بيرسي تاو إلى أن اللعب في صفوف الأهلي حلم كبير كما أنه أيضًا حلم لكل لاعب إفريقي. وقال: «عندما يتقدم الأهلي بعرض لضمك لا يمكنك التفكير، يجب عليك أن توافق. لقد كنت سعيدًا جدًّا حين قدم الأهلي عرضه لضمي، لهذا تمت الاتصالات بشكل جيد وكل شيء سار على ما يرام. ونجحنا في الوصول إلى الاتفاق بسرعة».

بيرسي تاو وسر اختياره الأهلي

وعن أسباب تفضيله عرض الأهلي عن العروض الكثيرة التي تلقاها من أندية أخرى، قال تاو: «بكل تأكيد كان هناك تفكير في العروض التي وصلتني قبل أن أقرر الانضمام إلى الأهلي. فكرت في كل الاختيارات التي أمامي، والفائدة التي ستعود عليَّ كلاعب، واخترت الأهلي في النهاية؛ لأنه فريق يسعى دائمًا إلى الفوز بكل البطولات، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية وخوض السوبر الإفريقي، وأتمنى المشاركة في البطولتين».