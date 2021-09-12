شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس مع إدارة الزمالك بديل عبد المقصود قبل انطلاق معسكر الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع إدارة النادى، الأسماء المرشحة لتولى منصب مدرب الفريق فى جهازه المعاون، لتعويض رحيل أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الذى اعتذر رسميًا عن عدم الاستمرار فى منصبه.

ويرغب كارتيرون فى حسم ملف المدرب الجديد الذى سينضم لجهازه المعاون وذلك قبل حلول موعد معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام لمدة 10 أيام بداية من يوم 20 من الشهر الجارى.

وتلقت إدارة الزمالك اكثر من اسم مرشح لتولى منصب مدرب الفريق بدلاً من عبد المقصود الذى اعتذر عن المهمة، ويأتى أبرز المرشحين محمد مصطفى "ممس" والذى يمتلك باع كبير من الخبرة وعمل فى منصب المدير الفنى لفريق ناشئين الزمالك تحت 19 و 20 سنة، كما عمل فى تدريب ناشئين أهلى طرابلس الليبى، كما عمل مدرب عام مع إسماعيل يوسف فى تدريب الجونة وقاد الفريق للدورى الممتاز.

وكان أحمد عبد المقصود أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوع أو 10 أيام وبعدها سيحدد وجهته المقبلة، في الموسم الجديد.

أضاف عبد المقصود أنه يمتلك عرضين رسميين للعودة للتدريب في السعودية خلال الموسم المقبل، وبعد انتهاء الإجازة سيحدد وجهته المقبلة.