شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يودع إجازة الصيف من حمام السباحة.. والجمهور: يلا على التمرين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر حسين الشحات، جمهوره ومتابعيه، بصور له من أخر أيام إجازته الصيفية خلال فترة التوقف للبطولات، ونشر صور له من حمام السباحة يودع بها أيام الإجازة قبل العودة للتمرينات والمباريات، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "نهاية الإجازة"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه، وداعبه بعضهم، قائلين: "يلا علي التمرين".



ندوينه حسين الشحات

يأتى هذا بعدما تحدث حسين الشحات، عن علاقته مع اللاعبين داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن غرفة الملابس هى سبب نجاح الفريق في الفترة الأخيرة، وقال الشحات، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "هناك بعض اللاعبين الذين كانوا معي في مصر المقاصة قريبين لي للغاية، وداخل الملعب أملك أنا وقفشة تفاهم كبير". وأضاف: "دائما أمزح مع قفشة لما بيلبس كباري للمنافسين، وهو لاعب كبير ويملك إمكانيات تمنحنا الأفضلية داخل الملعب"، وتابع، أن أزمة الشناوي الوحيدة هى عبارته الشهيرة "اضغط يا أيمن"، ونحن نملك لاعبين مميزين للغاية في جميع المراكز.





ووجه رسالته إلى جمهور الأهلي: "متزعلوش على الفترة اللي مكنتش موفق فيها ومتزعلوش على ضياع لقب الدوري، وهنافس على كل البطولات طول ما انتوا في ضهرنا وورانا". وأكد حسين الشحات أنه يشعر بالسعادة داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر بارتدائه قميص الفريق خلال السنوات الماضية، وأنه لديه رغبة في الاستمرار وحصد الألقاب. وأضاف: "سأستمر مع النادي الأهلي حتى يقولوا لي شكرا "امشي" لا نريدك في النادي"، متابعا: "أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بيمتعني، وهو لاعب يملك إمكانيات مميزة للغاية".



