شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدد 27 نوفمبر المقبل لإقامة دور الـ 16 بكأس مصر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل موعد مباريات منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للسيدات، والتى تحدد إقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى فى منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للسيدات كل من الطيران مع الغابة، و الشمس مع الزمالك، سموحة مع مصر للتأمين، الصيد مع مسيحية أسيوط، بالإضافة إلى جزيرة الورد مع الجزيرة.

وفيما يخص الأهلى وسبورتنج وهليوبوليس، فيخوضون المنافسات من دور ربع النهائى لتجنبهم القرعة، فى ظل النتائج التى حققتها هذه الفرق الموسم الماضى.

كان المنتخب المصري لكرة السلة "رجال" قد ودع منافسات بطولة أفريقيا "الأفرو باسكت 2021" التى أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا بعدما خسر أمام منتخب أنجولا بالمباراة المؤهلة لدور ربع نهائي المسابقة بنتيجة 70-62.

وكان المنتخب المصري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي قد حل فى المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة وخساراة مباراتين ليتأهل لمواجهة أنجولا ثالث المجموعة الأولى في لقاء يتحدد به المتأهل لدور ربع نهائي المسابقة، والتى خسرها الفراعنة.