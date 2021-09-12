شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"24" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الرحمن مجدى، نجم النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، اليوم، الأحد بعيد ميلاده الـ "24" فهو من مواليد 12 سبتمبر 1997، بدأ عبد الرحمن مجدى حياته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى الترسانة حيث اكتشفه المدرب شاكر عبد الفتاح واقتنع بقدراته وقام بتصعيده للفريق الأول لكنه لم يشارك كأساسى، وعندما رحل شاكر عبد الفتاح عن الجهاز الفنى تولى على ماهر قيادة الشواكيش ووقتها حدثت أزمة بين اللاعب والمدير الفنى الجديد ليستبعده الأخير من صفوف الفريق.

ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيدا عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم فى إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلى الذى خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

وظهرت موهبة عبد الرحمن مجدى منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفنى السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذى ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبى مع شوقى غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز الامر الذى جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش فى الموسم المقبل، خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

ويعيش عبد الرحمن مجدى أوقاتاً صعبة في هذه الآونة بسبب قرار إيقافه من اتحاد الكرة عقب عودة بعثة المنتخب الأولمبى من طوكيو بعد أزمته مع إحدى العاملات بفندق الإقامة فى اليابان.

أكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب بنسبة كبيرة سيتم إيقافه فترة عن اللعب مع ناديه الإسماعيلي واستبعاده دولياً من المشاركة مع المنتخبات الوطنية لفترة طويلة وتوقيع غرامة مالية عليه.

ومنذ ظهوره الدولى فى مرحلة الشباب يحلم عبد الرحمن مجدى بالاحتراف الأوروبى وتكرار تجربة محمد صلاح التى تمنحه الثقة دائما، خاصة وأن نجم ليفربول الحالى بدأ مسيرة احترافه من المقاولون العرب أى من خارج أسوار قطبى الكرة الأهلى والزمالك.

وحصل عبد الرحمن مجدى على وعد من إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي عند تمديد عقده لمدة 5 مواسم بالسماح له بالاحتراف فى حالة وصول عرض أوروبى مميز.