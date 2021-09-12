شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مدة غياب بيرسى تاو عن الأهلى بعد إصابة العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الأحد، الجنوب أفريقى بيرسى تاو الوافد الجديد للنادى الأهلى للأشعة لحسم مدة غيابه عن المارد الأحمر بعد إصابته فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده بتصفيات كأس العالم الأخيرة، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى للنادى الأهلى برئاسة أحمد أبو عبلة البرنامج التأهيلى للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.

وجاءت إصابة بيرسى تاو لتكون بمثابة الصدمة لجماهير الأهلى التى كانت تمنى النفس برؤية الوافد الجديد من الدوري الإنجليزى سريعاً فى مباريات المارد الأحمر.

وفى وقت سابق، عبر بيرسي تاو، المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف «نادي القرن»، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا قيمة ومكانة النادي ويتطلع للتتويج معه بكل البطولات في الفترة المقبلة.

وقال بيرسي تاو في بداية حديثه للموقع الرسمى للأهلى: «عندما تلعب في جنوب إفريقيا ثم تأتي لك الفرصة لتمثيل الأهلي، فلا بد أن تسعد؛ لأن الحلم تحول إلى حقيقة، فأنا من منطقة (ويت بانك) في جنوب إفريقيا، والآن أنا هنا في الأهلي. هذه اللحظة تعني لي الكثير».



وعن المركز المفضل الذي يجيد اللعب فيه قال تاو: «ألعب في مركز رأس الحربة أو المهاجم الثاني، وفي بعض الأوقات ألعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، وكل ذلك يتوقف على تعليمات المدرب التي أقوم بتنفيذها على الفور».

وأضاف: «طموحي مع الأهلي هو الفوز في كل مباراة. إنه نادٍ تاريخي، وأنا أتمنى أن أكون جزءًا من هذا التاريخ، هذه المرحلة تعد فصلًا جديدًا في حياتي، وأنا مستعد لها، فالانتقال إلى النادي الأهلي خطوة عظيمة للأمام بالنسبة إليَّ، وإذا قررت اختيار عنوان لهذه المرحلة الجديدة فسوف أختار (بداية فصل عظيم في حياتي)».

وواصل «تاو» حديثه قائلًا: «لقد انتقلت إلى أوروبا في عمر الرابعة والعشرين. وتعلمت الكثير في هذه المرحلة، وتطورت كثيرًا كلاعب، وعلى المستوى الشخصي أيضًا. ما تعلمته في أوروبا سيساعدني طوال حياتي، سيساعدني بعد الانتقال إلى الأهلي، وفي التأقلم على الحياة الجديدة في مصر؛ لأني مررت بهذه التجربة من قبل».