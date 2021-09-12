شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يحيى الدرع بطل المواقف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى أن يصبح بطل المواقف الصعبة فى القلعة البيضاء فى ظل إستطاعته إنهاء حصد الألقاب المحلية والأفريقية لصالح الأبيض .

يعد الدرع نجم الفوز بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى فى ظل نجاحة فى أحراز تصويبة الفوز بالبطولة .

منذ ظهوره مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء التى نجحت فى التجديد له قبل إنطلاق الموسم الجديد.

كما أن الدرع أحد الركائز الأساسية فى صفوف الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى جارسيا والجماهير المصرية تعود عليه الكثير خاصة أنه لاعب من أصحاب المهارات و عنصر المراوغة و يعرف جيدا طريق التهديف.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب يحيى الدرع فى الصور التالية :