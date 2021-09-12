شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: إيهاب جلال رحل لبيراميدز لتباطؤ الإسماعيلى.. والسعيد لن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمد إبراهيم المدرب العام لنادى بيراميدز، كواليس مفاوضات إيهاب جلال مع النادى السماوى وأسباب رحيله عن الإسماعيلى، مشدداً على أن عبد الله السعيد قائد بيراميدز مستمر مع فريقه، وقال حمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"إيهاب جلال تعاقد مع بيراميدز بعد مفاوضات استمرت 48 ساعة فقط، وسبق وقولت أن إيهاب جلال لديه عروض من أندية كثيرة ، وتباطؤ الإسماعيلى فى حسم بعض الملفات سبب رحيل إيهاب جلال وعلى رأسها رحيل فخر الدين بن يوسف".

ويضيف حمد إبراهيم:"إيهاب جلال من أول يوم له فى الإسماعيلى طلب تمديد تعاقد فخر الدين بن يوسف ولم يفلح النادى فى ذلك لذا وقع اللاعب التونسى لبيراميدز وأخبرنا بذلك وبالطبع احترمنا موقفه".

وأكمل حمد إبراهيم :" نحاول فى الوقت الحالى تقييم بعض اللاعبين تمهيداً للتعاقد معهم لتدعيم صفوف بيراميدز لتحقيق نتائج متميزة بالموسم الجديد".

وعن عبد الله السعيد ومفاوضاته مع الزمالك علق حمد إبراهيم :" عبد الله السعيد لاعب كبير وإضافة لأى فريق ، وسوف يكون مستمر معنا بالموسم الجديد وسيكون سعيد بذلك وبكل الطرق التى سنطبقها فى بيراميدز وسيكون له دور كبير فى لم شمل اللاعبين".