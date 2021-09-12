شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف الراحلين قبل خوض معسكر الإسكندرية استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مسئولو النادي الأهلي الانتهاء من ملف الراحلين واللاعبين الذين سيتم إعارتهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض المعسكر المغلق الذي سيخوضه الفريق بدءا من يوم 16 سبتمبر الجاري وحتى موعد مباراته ضد إنبي يوم 25 من الشهر الجاري في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني في أن يكون المعسكر السكندري قاصرا على اللاعبين الذين سيتم استمرارهم في قائمة الفريق الأحمر بالموسم الجديد من أجل إضافة جو من التركيز على الأجواء داخل المعسكر، وعدم انشغال بعض اللاعبين بالتفكير في الرحيل في ظل عدم حسم مصير بقاؤهم في صفوف الفريق الأحمر من عدمه.

وهناك أكثر من لاعب مرشح للرحيل عن الأهلي في الصيف الحالي رغم قيدهم في القائمة الأولية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وكريم نيدفيد ومحمد فخري وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر ومحمود وحيد، ويرغب مسئولي القلعة الحمراء في حسم هذا الملف قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق.