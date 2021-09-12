شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف الراحلين قبل خوض معسكر الإسكندرية استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينوي مسئولو النادي الأهلي الانتهاء من ملف الراحلين واللاعبين الذين سيتم إعارتهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض المعسكر المغلق الذي سيخوضه الفريق بدءا من يوم 16 سبتمبر الجاري وحتى موعد مباراته ضد إنبي يوم 25 من الشهر الجاري في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وهناك أكثر من لاعب مرشح للرحيل عن الأهلي في الصيف الحالي رغم قيدهم في القائمة الأولية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وكريم نيدفيد ومحمد فخري وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر ومحمود وحيد، ويرغب مسئولي القلعة الحمراء في حسم هذا الملف قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق.
وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.
كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.