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مواعيد مباريات الأحد.. ليفربول يواجه ليدز.. وعودة الريال للبرنابيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في والدوري الإسباني، والذي يشهد عودة للعب على ملعبه "سانتياجو برنابيو" أمام سيلتا فيجو.

ويأتي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

17:30.. ليدز يونايتد ضد .. beIN Sports 1 HD Premium.

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14:00.. إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد.. beIN Sports 1 HD Premium.

16:15.. أوساسونا ضد فالنسيا.. beIN Sports HD 1.

18:30.. قادش ضد ريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1.

21:00.. ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.. beIN Sports 1 HD Premium.

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12:30.. سامبدوريا ضد إنتر ميلان.

15:00.. كالياري ضد جنوى.

15:00.. سبيزيا ضد أودينيزي.

15:00.. تورينو ضد ساليرنيتانا.

18:00.. ميلان ضد لاتسيو.

20:45.. روما ضد ساسولو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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