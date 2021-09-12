مواعيد مباريات الأحد.. ليفربول يواجه ليدز.. وعودة الريال للبرنابيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، والذي يشهد عودة ريال مدريد للعب على ملعبه "سانتياجو برنابيو" أمام سيلتا فيجو.
ويأتي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد كالتالي:
الدوري الإنجليزي:
17:30.. ليدز يونايتد ضد ليفربول.. beIN Sports 1 HD Premium.
الدوري الإسباني:
14:00.. إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد.. beIN Sports 1 HD Premium.
16:15.. أوساسونا ضد فالنسيا.. beIN Sports HD 1.
18:30.. قادش ضد ريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1.
21:00.. ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.. beIN Sports 1 HD Premium.
الدوري الإيطالي:
12:30.. سامبدوريا ضد إنتر ميلان.
15:00.. كالياري ضد جنوى.
15:00.. سبيزيا ضد أودينيزي.
15:00.. تورينو ضد ساليرنيتانا.
18:00.. ميلان ضد لاتسيو.
20:45.. روما ضد ساسولو.