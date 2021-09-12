مواعيد مباريات الأحد.. ليفربول يواجه ليدز.. وعودة الريال للبرنابيو

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، والذي يشهد عودة ريال مدريد للعب على ملعبه "سانتياجو برنابيو" أمام سيلتا فيجو.

محمد يوسف

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