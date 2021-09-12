مدرب بيراميدز الجديد يتحدث عن بقاء السعيد وصفقة بن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حمد إبراهيم المدرب العام الجديد لنادي بيراميدز، أنه بالطبع يتمنى بقاء عبدالله السعيد لاعب وسط منتخب مصر وقائد بيراميدز في صفوف الفريق وسط الأنباء التي تشير الى اقترابه من نادي الزمالك.

وكان بيراميدز قد أعلن تعاقده في وقت سابق مع إيهاب جلال لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق خلفاً لليوناني تاكيس جونياس وبعد رحيل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم" "تحدي جديد في بيراميدز وإن شاء الله نقدم أمر جيد للنادي، أمر هام عندما تعمل يكون لديك طموح ودوافع، ونادي بيراميدز لديه هذا الطموح".

وأكمل "بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين وأصحاب إمكانيات مختلفة ولديهم طموح عالي، نريد تحقيق أمر جيد، لدينا قوام رائع من اللاعبين أصحاب الخبرات، جميعهم تواجدوا في المنتخبات وهو أمر طيب".

واستمر "كنا سعداء بالتواجد في النادي الإسماعيلي ونشكر الجماهير، لكن هناك ظروف ما لا اريد التحدث عنها وكشف تفاصيلها أدت لرحيل إيهاب جلال وجهازه، في النهاية نحترم الإسماعيلي وجماهيره".

وشدد "أول طلب لإيهاب جلال في الإسماعيلي كان التجديد لفخر الدين بن يوسف، لكن إدارة الإسماعيلي لم تقم بهذا الأمر ولم تستجب للطلب وكان هناك تأخر، واللاعب قام بالتوقيع لبيراميدز وأخطر إيهاب جلال بالأمر".

وتابع "تحدي كبير جداً بالنسبة لنا التواجد في بيراميدز وإن شاء الله نصبح على قدر تلك المسؤولية، سنقدم أفضل ما لدينا من أجل أن يتواجد الفريق في دائرة المنافسة بقوة".

واختتم "عبدالله السعيد لاعب كبير وقائد للفريق والجميع يلتف حوله، يمتلك إمكانيات كبيرة وبالطبع الفريق يحتاجه، نتمنى استمراره والاستفادة منه وأن يستمتع معنا بطرق اللعب المختلفة التي سنطبقها في بيراميدز".