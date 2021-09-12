تعرف على موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

يستهل نادي الوداد مشواره في الدوري المغربي لموسم 2021-2022، الأحد، على أمل الحصول على اللقب مجددا للموسم الثاني على التوالي.



وحصد الوداد لقب الدوري المغربي في الموسم الماضي، على حساب غريمه التقليدي الرجاء، الذي نجح في الحصول على اللقب الموسم قبل الماضي.

ويستهل الوداد مشواره في الموسم الجديد من الدوري المغربي، بمواجهة اتحاد طنجة، الأحد، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة الأولى.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "Arryadia SD/HD".

يُذكر أن الرجاء، منافس الوداد على لقب الدوري المغربي، استهل منافسات الموسم الجديد بالفوز على يوسفية برشيد 1-0.