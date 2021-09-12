الامارات | محمد صلاح ينتظره تاريخ جديد الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينتظره تاريخ جديد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، حيث أعلن عن تاريخ جديد ينتظر اللاعب إذا نجح في تسجيل هدف اليوم في مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سيصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي قبل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، نبذة بسيطة عن صلاح حيث قالت إنه نجح في تسجيل 16 هدف في آخر 20 مباراة للاعب في مختلف المسابقات خارج أرض ليفربول، وقال الموقع: "إذا سجل صلاح في شباك ليدز يونايتد اليوم الأحد في مباراته رقم 162 في الدوري سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكان النجم المصري سجل هدفه الـ99 في اللقاء الأخير أمام ناديه السابق تشيلسي، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول حاليا المركز السابع برصيد 7 نقاط ويتخلف بفارق 3 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذين لعبا مباراة أكثر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news