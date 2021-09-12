الامارات | قضية "اغتصاب" تفسد فرحة كريستيانو رونالدو في أول مباراة مع مانشستر (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن قضية "اغتصاب" تفسد فرحة كريستيانو رونالدو في أول مباراة مع مانشستر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة متخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة داخل مدينة مانشستر، عن ترحيبها الخاص بوصول اللاعب كريستيانو رونالدو، إلى إنجلترا وحرصت عن إفساد حفل الاستقبال وذلك بطباعة لافتة كبيرة مكتوب عليها عبارة "صدقوا كاثرين مايورغا"، لتذكر اللاعب بقضية اغتصاب عمرها 12 عاماً، وحلقت بها فوق ملعب أولد ترافورد في أول مباراة للنجم البرتغالي مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية مايورغا، قد اتهمت لاعب نادي مانشستر يونايتد الحالي بتهمة الاعتداء الجنسي، ولكن الأخير أصر على نفي تلك التهمة واعترف أن ما حدث بينه وبين تلك الفتاة كان بموافقتها، ودخل كريستيانو رونالدو في دوامة منذ أعوام حين اتهمته كاثرين مايورغا باغتصابها خلال إحدى سهراته داخل فنادق بلاس فيغاس الأمريكية عام 2009، ونقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية صور الطائرة واللافتة وما كتب عليها في ليلة الظهور الأول لرونالدو.

وتسعى عارضة الأزياء كاثرين حتى الآن للحصول على تعويض مالي من رونالدو، وهو ما يرفضه ابن اللاعب، وأرادت تلك المجموعة "إفساد" أول ظهور لكريستيانو رونالدو في ملعبه "المحبب" وإبراز كيف أن اللاعب الشهير لا يكترث بحقوق المرأة.

وأغلقت عندما مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية إنه "استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أن الاتهامات الموجهة لكريستيانو رونالدو بالاعتداء الجنسي لا يمكن إثباته دون أدنى شك وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية".

والغريب أن كاثرين مايورغا كانت قد تقدمت في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيغاس متهمة النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق المدينة أي بعد 9 سنوات من الواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news