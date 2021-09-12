الامارات | أول رسالة من كريستيانو رونالدو بعد العودة "المجنونة" لمانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من كريستيانو رونالدو بعد العودة "المجنونة" لمانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى متابعيه وجمهوره عقب تألقه في ليلة ظهوره الأول مع فريق مانشستر يونايتد والعودة "المجنونة" التي نجح فيها الهداف التاريخي من إحراز هدفين بأول مباراة له مع فريقه العائد إليه بعد 12 عاماً، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1 نيوكاسل، حيث أحتاج رونالدو إلى 47 دقيقة فقط ليسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي بعد عودته، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 62.

وحرص كريستيانو رونالدو على نشر أول تعليق له بعد المباراة، عبر رسالة على حسابه في موقع "إنستغرام"، وموجهة إلى جمهور يونايتد: "عودتي إلى أولد ترافورد (ملعب مانشستر) كانت تذكيرا مختصرا بسر تسمية هذا الملعب مسرح الأحلام، بالنسبة لي، كان هذا الملعب مكانا ساحرا حيث يمكنك تحقيق كل ما تضعه في ذهنك، جنبا إلى جنب مع جميع زملائي في الفريق والدعم المذهل الذي نحصل عليه دائما من المدرجات، نواجه الطريق أمامنا بثقة وتفاؤل بأننا سنحتفل جميعا معا في النهاية".

وأضاف النجم البرتغالي قائلا: "فخور بالعودة إلى مان يونايتد وباللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، ولكن قبل كل شيء، سعيد بمساعدة الفريق هيا بنا أيها الشياطين".

واختتم النجم البرتغالي سوق الانتقالات الصيفي الساخن بإعلان انتقاله إلى اليونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي، ليعود اللاعب إلى فريقه الذي شهد بداية تألقه بعد 12 عاماً من الغياب.

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