شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يتلقى عرضاً من المقاولون العرب وسيراميكا بعد تألقه مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى عرضين من ناديا المقاولون العرب وسيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه مع الدراويش هذا الموسم ، ويرغب ذئاب الجبل فى استعادة شكرى نجيب بعد تألقه مع المقاولون العرب خلال فترة الاعارة بوقت سابق بناء على رغبة عماد النحاس المدير الفنى للفريق فيما يرى هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا أن نجم الدراويش هو الحل الامثل لخط هجوم فريقه بعد انشغال شادى حسين مهاجم الفريق بالمفاوضات مع أكثر من نادى يرغبون فى التعاقد معه.

ومن جانبها قدمت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة عرضاً بقيمة 5 مليون جنيه لشكرى نجيب مهاجم الفريق لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل فيما طلب اللاعب مهلة للتفكير في العرض مؤكداً أنه يمتلك عرضاً خارجى من خلال وكيل أعماله تامر النحاس .

وتبذل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة جهوداً مكثفة طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد الثلاثى شكرى نجيب وعماد حمدى ومحمد صادق، لاعبو الدراويش والذين تنتهى تعاقدهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد للإثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم السبت الماضي، قبل تأجيلها إلى الخميس ثم إلى اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها مجدداً للاثنين المقبل، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في ظل عدم الاستقرار الفني للفريق حتى الآن، خاصةً بعد رحيل إيهاب جلال عن الإدارة الفنية وعدم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد حتى الآن.