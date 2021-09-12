قصة هدف.. الصقر يمزق شباك الكاميرون بتسديدة صاروخية

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق هدف رائع في شباك منتهخب الكاميرون، فى دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية 2010.

واصطدم المنتخب المصرى بنظيره الكاميرونى، خلال أحداث المباراة تقدم منتخب الكاميرون بهدف من ركلة ركنية لمست رأس الصقر أحمد حسن قبل أن تدخل الشباك، ولكنه نجح فى الرد السريع.

الصقر انطلق من منتصف الملعب وسدد كرة بعيدة المدى ارتطمت بالأرض وخدعت كامينى حارس الأسود وسكنت الشباك.

فى 30 نوفمبر 2013 أعلن الصقر اعتزالة كرة القدام نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معة ببطولة كأس مصر 2013

ويعد الصقر أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد الذى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.