تعرف على موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي 2022

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

سيكون عشاق الدوري الإيطالي على موعد مع إحدى القمم الكلاسيكية، والتي ستجمع ميلان ولاتسيو في الجولة الثالثة من المسابقة.



سيدخل ميلان المباراة وهو بالعلامة الكاملة بست نقاط جمعها من جولتين، حيث فاز هذا الموسم على سامبدوريا وكالياري على الترتيب.

على الجانب الآخر، يمتلك لاتسيو العلامة الكاملة أيضًا، في الجولتين الماضيتين في الدوري الإيطالي، حيث فاز على إمبولي وسبيزيا.

ينتظر أن يكون موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو هو يوم الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021.

أما توقيت المباراة فهو الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن كان يذاع على قنوات "بي إن سبورتس" حصريًا في السنوات السابقة.

لكن يمكن مشاهدة مباراة ميلان ضد لاتسيو عن طريق القنة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"، وسيكون ذلك متاحًا بالتعليق العربي.