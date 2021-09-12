ما هو موعد مباراة الهلال وفاسيل كيتيما في دوري أبطال أفريقيا؟

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

يبدأ الهلال السوداني مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022 من الدور التمهيدي.



وعلى الرغم من حصول الهلال على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا عامي 1987 و1992، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا له على المستوى القاري.

الهلال السوداني يبدأ مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفا على فاسيل كيتيما الإثيوبي، الأحد.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة الهلال وفاسيل كيتيما على قناة الملاعب السودانية.

يُذكر أن الفائز من مباراة الهلال وفاسيل كيتيما سيكون على موعد مع المتأهل من مباراة يانج أفريكانز التنزاني وريفرز يونايتد النيجيري في دور الـ32.